Les premiers clichés de la Kyrie 8

Les voici, les voilà, les premières images de la Kyrie 8, un modèle qui a causé pas mal de soucis à Nike, Kyrie Irving ayant poussé un coup de gueule quant au résultat final avant de calmer le jeu (et de se remettre au travail avec les designers).

Rien d’officiel encore sur ces quelques clichés, difficile donc de dire s’il s’agit de la version définitive. On note toutefois quelques inspirations issues des modèles précédents comme la Kyrie 6 avec un gros « swoosh » en noir et blanc sur la partie arrière de la chaussure. Principalement noire, la tige mêle « mesh », cuir et daim avec des plaques blanches pour entourer les accroches des lacets.

La partie basse du talon apparaît en gris, tandis que les logos (sur le talon) et la signature de Kyrie Irving (sur la languette) ressortent en rouge. Premières impressions ? Le coup de gueule était-il justifié ? Le modèle présenté ici va-t-il encore considérablement évoluer ? Réponse au prochain épisode !

(Via KicksOnFire)

