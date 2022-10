Pour vivre avec son temps, Wendell Carter Jr. veut devenir plus complet

Bien que moins mis en avant que son nouveau compère dans la raquette, le rookie Paolo Banchero, ou que Franz Wagner et les arrières Cole Anthony et Jalen Suggs, Wendell Carter Jr. n’en demeure pas moins un élément absolument central de la reconstruction du Magic.

Monnaie d’échange principale, pour le club d’Orlando, dans le transfert de Nikola Vucevic vers Chicago au milieu de la saison 2020/21, le pivot de 23 ans poursuit sereinement sa progression en Floride depuis près d’un an et demi.

Malgré son jeune âge, il attaque déjà sa cinquième saison pro, la deuxième complète à Orlando où il fait figure de jeune vétéran dans cette escouade aux allures de centre de formation. Et si le Magic va d’abord assurer le développement de ses jeunes pousses, Wendell Carter Jr. n’entend pas pour autant faire preuve de suffisance.

Vivre avec son temps pour bonifier le Magic

En effet, au sommet de sa liste d’objectifs, il y a le souhait de devenir pour le Magic ce pivot « all-around », capable de tout faire. Afin de suivre l’évolution de son poste, dont la métamorphose est en cours depuis une dizaine d’années, mais aussi de servir une cause plus large : le collectif.

« J’ai observé les autres équipes dans la ligue, et les meilleures d’entre elles jouent un basket altruiste. C’est un sentiment que je veux installer dans mon équipe, car nous avons des joueurs géniaux » a ainsi déclaré « WCJ », qui s’inspire de la crème de la crème sur son poste : Nikola Jokic et Joel Embiid. « Je m’inspire de leur faculté à jouer sur un rythme lent, tout en étant capable de faire certaines lectures, ou de contribuer de diverses manières, que ce soit à la passe, au rebond, et bien sûr en marquant des points. Concrètement, ils font des choses habituellement plutôt réservées aux arrières et aux ailiers. Ils sont partout pour leur équipe. »

Reste désormais à joindre les actes à la parole, surtout dans un effectif du Magic qui manque de shooteurs. Mais la progression au cours des derniers mois est clairement notable, puisqu’il est passé de 10.8 points, 8.1 rebonds et 1.7 passe de moyenne en 119 matches avec les Bulls, à 14.2 points, 10 rebonds et 2.5 passes en 84 matches avec le Magic.

Une production statistique en hausse qui s’explique bien sûr en partie par le fait qu’il avait moins de responsabilités dans l’Illinois, mais qui laisse tout de même présager une marge de progression pour la suite.

« Sa polyvalence est phénoménale » jugeait même son coach Jamahl Mosley. « Il peut changer sur les écrans, sur tous les postes. Il peut aussi créer, que ce soit avec le cuir dans ses mains ou par le biais d’un écran. Il existe plusieurs manières pour lui de peser sur le jeu de notre équipe. »