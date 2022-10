Zach LaVine soulagé de retrouver un genou opérationnel

« Même à 70 ou 80%, je demeure un des meilleurs joueurs de la ligue, et je suis assurément un des meilleurs joueurs sur le terrain à chaque match. »

C’est par ces mots que Zach LaVine, en mars dernier, tentait de se convaincre que la gêne qu’il ressentait depuis plusieurs mois dans son genou gauche n’était pas un si gros problème que ça.

La réalité était bien sûr toute autre puisque l’arrière de Chicago, qui avait donc choisi de serrer les dents et de composer avec cette douleur depuis le mois de décembre, était clairement affaibli physiquement et n’était plus le même joueur en deuxième partie de saison, particulièrement en playoffs.

Alors, un mois après l’élimination contre les Bucks, il était passé sur le billard pour subir une arthroscopie et soulager ce genou gauche qui l’a empêché d’évoluer au maximum de ses capacités.

Ainsi, à la veille du lancement de cette nouvelle saison 2022/23, c’est donc un Zach LaVine libéré d’un poids qui revient aux affaires.

« Je me sens bien, tout simplement. Et je pense que c’est le plus important, de ne plus ressentir de raideurs ou de douleurs, et de pouvoir aller sur le terrain sans penser à certaines limitations » a-t-il ainsi confié. « Par exemple [la saison dernière], je me disais que je ne pouvais attaquer sur la gauche à cause de mon genou, ou que je n’étais pas certain de pouvoir monter au dunk sur telle ou telle action. Le genre de réflexions qu’on veut éviter. »

Mais si ces mauvais souvenirs appartiennent maintenant au passé, l’ancien joueur des Wolves comprend qu’il doit quand même rester prudent, car c’est la seconde fois que son genou gauche est opéré, après sa rupture d’un ligament croisé en 2017.

« Je vais continuer à surveiller, à faire de la maintenance. C’est comme ça, je suis obligé après avoir subi deux opérations sur le même genou. Je dois penser à tout un tas de petits trucs pour m’assurer de rester à mon meilleur niveau » conclut-il.