Selon Steve Nash, les Nets vont dans la bonne direction

« Je ne pense pas que nous ayons été assez physiques, que nous ayons eu assez de sang-froid. » Ce constat de Steve Nash date d’il y a dix jours à l’issue d’une très grosse défaite concédée face au Heat (80-109). Ce revers survenait après un premier match perdu face aux 76ers (108-127) en ouverture de la pré-saison.

Depuis, les Nets ont rebondi avec des victoires à Milwaukee (107-97) puis dans le Minnesota (112-102). Le discours du coach a ainsi évolué en conséquence. « Vous avez pu sentir qu’on progressait, qu’on prenait un petit tournant. Je me sens vraiment bien avec l’énergie du groupe en ce moment. Ils jouent dur, ils jouent ensemble, ils essaient de communiquer et de faire les choses sur lesquelles on a bossé. Et on commence à voir de la progression dans tous ces principes », énumère le technicien.

À voir si ces bonnes intentions vont se traduire dès leur entame de saison. Les New-yorkais démarrent mercredi prochain avec la réception des Pelicans, avant de recevoir les Raptors deux jours après. S’en suivront des déplacements à Memphis, puis à Milwaukee. Un calendrier relativement corsé pour des Nets qui joueront 12 de leurs 20 premiers matchs à l’extérieur.

Ne pas se reposer

Tout l’enjeu à l’heure actuelle étant de retrouver un semblant de cohésion et de sérénité après les imbroglios estivaux autour de Kevin Durant et Kyrie Irving. « Je résumerais cela par un simple mot : patience. On a démarré avec énormément de bruit extérieur, alors on a dû le faire taire et se concentrer sur le fait de montrer les uns aux autres pourquoi on mérite de gagner chaque jour », affiche le meneur.

Pour ce dernier, le « training camp » et cette pré-saison ont eu tout leur intérêt pour aller dans le bon sens et améliorer « l’environnement de l’équipe ». « Il faut être prêt à être flexible, à s’adapter à la volée et à apprendre des choses qui nous aideront à long terme, pas seulement maintenant. On travaille sur ces détails. La pré-saison a été formidable et le mot que j’utiliserais est patience », répète le meneur.

« Je suis content pour eux, qu’ils commencent à faire des progrès. Mais on doit continuer. On a beaucoup de progrès et beaucoup de cohésion à construire au quotidien. On ne peux pas prendre de jours de repos parce que c’est un groupe tellement particulier », qualifie même Steve Nash pour finir.