Steve Nash et Kevin Durant n’ont pas du tout aimé la prestation des Nets

Après un été des plus compliqués marqué par les feuilletons Irving et Durant, Steve Nash profite de la présaison pour remettre de l’ordre dans son groupe et pour reprendre les fondations. Sur le papier, Brooklyn a le potentiel pour se mêler à la course au titre. À condition que les joueurs adhèrent au message et au projet.

Après la fessée reçue face au Heat, le coach des Nets est hélas tout sauf rassuré. Pour lui, il n’y a rien de positif à retenir de cette prestation.

« On a été dominés dans les principaux secteurs de jeu » regrette-t-il. « Miami est venu avec sa mentalité, telle qu’on la connaît, en jouant physique, en nous rentrant dedans, et on leur a permis de gagner la bataille. Toutes ces petites batailles : le spacing, la gestion du chrono, les écrans, les coupes, le manque de vision du jeu, l’absence d’écrans retard, ne pas récupérer les ballons qui traînent… On peut allonger la liste, mais tout débute vraiment par la mentalité. Ils en ont fait la démonstration, et on devra tenter de l’égaler pour avancer. »

« Miami établit un standard par sa manière de jouer »

Dans les chiffres, les Nets ont perdu 27 ballons et distribué seulement 16 passes. Le Heat a aussi piqué 14 rebonds offensifs et réalisé 17 interceptions, contre 3 pour les Nets…

« Il est clair que nous avons eu quelques bonnes positions et que nous n’avons pas bien shooté » poursuit Steve Nash. « Mais nous n’avons pas généré assez de bons tirs. Je ne pense pas que nous ayons été assez physiques. Je ne pense pas que nous ayons eu assez de sang-froid. C’est une bonne soirée pour visionner des vidéos et en tirer profit. Vous savez, Miami établit un standard par sa manière de jouer, son physique et l’attention aux détails, c’est ce que nous devons nous efforcer de faire. »

Auteur de 22 points avec un très bon pourcentage, Kevin Durant « n’a rien aimé du tout » dans la prestation de sa formation. Comme son coach, il a vu le contraste entre des Nets approximatifs et un Heat sérieux et appliqué.

« Ils ont fait beaucoup de changements en défense« , a constaté Kevin Durant. « C’est une équipe disciplinée et ils ont une structure qu’ils appliquent depuis des décennies. Les joueurs à intégrer connaissent leur système en défense. On peut voir qu’ils avaient observé certaines choses dans la matinée et qu’ils se sont entraînés dur toute la semaine. Ils étaient au point avec leurs schémas. » Au contraire de Brooklyn, clairement.