Miami donne la leçon à Brooklyn

C’est Haywood Highsmith qui débute comme ailier fort pour Miami, à côté des titulaires attendus (Kyle Lowry, Max Strus, Jimmy Butler et Bam Adebayo). En face, Kyrie Irving et Joe Harris sont au repos pour Brooklyn.

Les Nets prennent toutefois le meilleur départ, profitant des pertes de balle adverses. Sauf qu’ensuite, on voit très bien la différence entre une équipe déjà en place et une formation qui a beaucoup de choses à construire. Sous la pression de la défense floridienne, Ben Simmons n’arrive pas à trouver ses coéquipiers, alors que Kevin Durant (22 points) semble être la seule menace offensive de l’équipe.

Surtout, les mouvements et les coupes de la troupe d’Erik Spoelstra exposent la fébrilité de la défense des Nets, continuellement surprise dans son dos. En sortie de banc, Duncan Robinson et Nikola Jovic s’amusent ainsi sur du jeu à deux. Les deuxième et troisième quart-temps sont un calvaire pour Brooklyn, et l’écart grimpe à +30 (81-51) !

Le plus inquiétant, c’est que ça n’allait pas beaucoup mieux lorsque les titulaires des Nets étaient en jeu, Kevin Durant et ses camarades restant ainsi muets pendant plus de six minutes de temps de jeu effectif en 3e quart-temps.

Les remplaçants ne changeront pas la donne en fin de match (109-80) et Kevin Durant admettait qu’il n’avait « rien aimé dans cette rencontre », hormis le fait que « personne ne s’était blessé »…