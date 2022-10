Russell Westbrook testé comme 6e homme

On sait que Darvin Ham cache son jeu et qu’il a multiplié les combinaisons pour attaquer les rencontres de présaison. Ce soir, on aura droit à un nouveau cinq de départ, et l’information de l’après-midi, c’est que Russell Westbrook sera 6e homme ! Cette possibilité avait été évoquée pendant tout l’été, et Darvin Ham aura donc attendu le dernier match de présaison, face aux Kings, pour tester cette configuration.

Transparent face aux Wolves, Russell Westbrook a accepté l’idée, et ESPN rapporte que Darvin Ham lui a expliqué qu’il serait plus libre avec la « second unit ».

Il aura davantage la balle dans les mains et pourra jouer à son rythme avec des remplaçants plus jeunes et qui ont moins souvent la balle en main. À l’exception de Dennis Schroder qui aime aussi beaucoup le ballon…

Ce qui signifie que ce soir, les Lakers devraient débuter le match avec Kendrick Nunn et Pat Beverley à l’arrière, LeBron James reste à l’aile, et le duo Anthony Davis – Damian Jones débutera sous les panneaux. Cela ressemble au cinq idéal si Russell Westbrook est appelé à débuter sur le banc.