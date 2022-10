Les Lakers avancent masqués

La présence d’Anthony Davis a bien aidé les Lakers pour dominer les Warriors en présaison. L’intérieur était de retour puisqu’il avait manqué les deux derniers matches de présaison quand LeBron James, Russell Westbrook et Patrick Beverley n’étaient pas là. Dennis Schroder, lui, est attendu cette semaine à Los Angeles.

Les Lakers pourraient se plaindre de ne pas avoir pu aligner leurs stars ensemble avant le début de la saison régulière, mais ce n’est pas le cas. C’est d’ailleurs tout le contraire, comme l’a expliqué Darvin Ham.

« C’est stratégique », assure le coach des Lakers au Los Angeles Times. « C’est le plan qu’on a mis en place avant la présaison et on s’y tient. »

Alors que les autres équipes utilisent les matches de présaison pour se préparer, n’est-ce pas un problème, tout de même, de s’empêcher volontairement de roder le groupe avant le début des choses sérieuses ?

« On est en accord avec notre plan », poursuit Darvin Ham. « On s’est laissé de la marge pour certains moments du calendrier, afin de partir dans un sens ou dans un autre. Ça nous va, on est sur le bon chemin. Les deux prochains matches seront davantage conformes à la saison régulière en matière de rotation. »

Pour le nouvel entraîneur des Lakers, ces rencontres auront été comme des laboratoires. Il peut ainsi utiliser tout son groupe et voir ce qui fonctionne ou non.

« Je veux pouvoir explorer toutes les possibilités. C’est à ça que servent les entraînements, les shootarounds, les matches de présaison et le début de saison régulière », avait-il déclaré il y a quelques jours. « Je veux observer tout mon groupe et je vais utiliser le plus de joueurs possible à ma disposition, le plus de combinaisons, pour mettre en place la meilleure formation au cours des matches et de la saison. »