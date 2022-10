Billy Donovan compte sur le leadership d’Ayo Dosunmu

Lonzo Ball ? À l’infirmerie pour une durée indéterminée. Goran Dragic ? Un temps de jeu limité en raison de son âge. Alex Caruso ? Potentiellement appelé pour finir les matchs. Si bien que le jeune Ayo Dosunmu devrait bien récupérer la place de meneur de jeu dans le cinq de Billy Donovan.

Ce dernier a d’ailleurs titularisé le joueur de 22 ans, prêt à assurer l’intérim selon l’indisponibilité de Ball, pour les quatre matchs de présaison des Bulls. À lui donc d’imprimer le rythme aux côtés de joueurs beaucoup plus âgés et expérimentés que lui : DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic.

Soucis de leadership en perspective ? Négatif, rétorque le coach. « Il n’a aucun problème à diriger. S’il pense qu’il a quelque chose à dire à quelqu’un, qui peut aider l’équipe ou aider cette personne, il le fait et il le fait de la bonne manière. Il est très, très respectueux de ses coéquipiers. Il communique bien avec eux », salue Billy Donovan.

Une description qui colle à l’état d’esprit affiché plus tôt dans la semaine par le natif de Chicago.

Celui-ci disait se considérer lui-même comme un « pair » pour ses coéquipiers : « Aussi grands soient-ils, on est tous des êtres humains en fin de compte. […] J’ai toujours traité tous les vétérans et mes coéquipiers avec respect car c’est ainsi que l’on obtient le respect, en le donnant. »

« Il y a certaines choses qu’il dira, du point de vue du leadership, que le groupe doit faire mieux ou qu’un joueur doit mieux faire individuellement et il n’a aucun problème à dire quoi que ce soit », poursuit son coach, selon qui « Ayo n’a jamais reculé devant cette responsabilité et je pense qu’il ne fera que s’améliorer dans ce domaine ».