Lonzo Ball sur la touche, Ayo Dosunmu est prêt à prendre la relève

Ayo Dosunmu a une façon peu commune de voir ses coéquipiers. « J’ai toujours essayé d’être un super rookie aux yeux de mes pairs, mais je les ai toujours considérés comme tels parce que j’ai l’impression qu’on génère une culture de la gagne ainsi, en gardant tout le monde sur la même page. »

Ainsi, du haut de ses 22 ans seulement, il se considère lui-même comme un « pair » pour ses coéquipiers. « Aussi grands soient-ils, on est tous des êtres humains en fin de compte. […] J’ai toujours traité tous les vétérans et mes coéquipiers avec respect car c’est ainsi que l’on obtient le respect, en le donnant. »

Voilà qui en dit long sur le niveau de maturité du jeune homme, amené à jouer un rôle encore important pour les Bulls cette saison. Le 38e choix de la Draft 2021 avait démarré son premier exercice assez discrètement, avant de trouver sa place dans la rotation et d’être titularisé à 40 reprises. Cette fois-ci, en raison de l’absence prolongée de Lonzo Ball, dont il avait déjà tiré profit, il devrait récupérer la place de titulaire dès l’entame.

Même blessé, l’ancien meneur des Lakers et des Pelicans aura de l’influence sur son jeune remplaçant. Les deux hommes sont souvent ensemble, côte à côte dans les transports ou en session de tirs après l’entraînement. « Il a toujours été ce type de gars, ce vétéran plus âgé qui m’a toujours donné des conseils », raconte Ayo Dosunmu.

Progresser en « catch-and-shoot »

Exemple ? « Il m’a parlé du rythme, du rythme du jeu et du fait de connaître les zones de mes coéquipiers. Vooch (Nikola Vucevic), DeMar (DeRozan), Zach (LaVine), simplement savoir où ils aiment recevoir la balle, le fait d’être un étudiant du jeu et de gérer le jeu. »

Ayo Dosunmu est clairement un moins bon passeur et créateur que son coéquipier blessé, dont Magic Johnson disait au moment de sa Draft qu’ils avaient le même QI. Mais son tir est déjà bien plus développé que celui de Lonzo Ball au début de sa carrière. « J’ai vraiment eu l’occasion de me concentrer sur mon tir juste après la saison. L’année dernière, j’étais plutôt bon après un ‘catch’ mais je voulais être plus efficace à ce niveau. Je veux être un joueur capable de sanctionner en ‘catch-and-shoot’ de même que lorsque les défenseurs passent sous les écrans », affiche le meneur qui tournait à 52% de réussite l’an dernier, dont 38% de loin.

Réputé fort défenseur, Ayo Dosunmu semble ainsi avoir un paquet de cartes en main pour faire une deuxième belle saison. D’autant qu’il a également le sentiment que ses qualités en matière de leadership « sont vraiment en train de se développer. J’essaie d’être celui qui maintient l’unité collective. D’être celui qui pousse quand on en a besoin et qui prend la parole parce que je pense que c’est un don de Dieu que j’ai. Étant donné que c’est ma deuxième année, j’ai une bonne relation en dehors du terrain avec ces gars. On sait tous qu’on veut gagner. »