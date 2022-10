Kings Save the Quinn

Entre 2018 et 2020, Quinn Cook a été chanceux. Il a disputé les Finals à chaque fois, deux fois avec les Warriors puis avec les Lakers, et a terminé avec deux bagues de champion aux doigts. Après seulement 165 matches de saison régulière, il était double champion NBA et avait évolué avec Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James.

La suite sera moins rose. En 2020/21, il est blessé puis coupé par les Lakers. Son rebond à Cleveland n’est pas aussi positif qu’espéré et le 26 mars 2021, contre les Lakers, sans le savoir, il jouait son dernier match en NBA.

« Mon passage avec les Lakers était génial, j’ai gagné le titre », se souvient-il pour NBC Sports. « Je sortais de deux saisons avec les Warriors où je faisais partie de la rotation. J’ai appris auprès de LeBron, mais je n’ai pas vraiment eu ma chance pour jouer. Je me suis blessé, j’ai fait un court passage à Cleveland, mais sans jamais être en forme. »

Résultat : il ne trouve pas de club et ne dispute aucune minute la saison dernière. Quinn Cook fait donc un tour en G-League, où il brille avec Stockton, l’équipe affiliée aux Kings. C’est d’ailleurs la franchise californienne qui va lui offrir une nouvelle chance cet été.

« Faire partie d’un groupe NBA lors de la première soirée de la saison ce serait un des plus grands moments de ma vie »

L’ancien de Golden State s’est notamment montré contre les Suns, en présaison, avec 10 points marqués en seulement 9 minutes. Il assume un rôle de vétéran à Sacramento.

« C’est ma mission ici. Je suis le joueur qui a gagné, qui a connu de grands vestiaires, des franchises qui avaient la culture de la gagne. On a huit ou neuf minutes de jeu et beaucoup rêveraient de cette chance. Donc neuf minutes ou neuf secondes, il faut donner tout ce qu’on a. »

Quinn Cook a un objectif en tête : gagner sa place ces prochains jours dans l’effectif de Mike Brown, qu’il a connu chez les Warriors, pour valider pleinement son retour en NBA.

« L’an passé, quand j’étais avec l’équipe de Stockton, je me disais que faire partie d’un groupe NBA lors de la première soirée de la saison, ce serait un des plus grands moments de ma vie, après tout ce que j’ai traversé. On a douté de moi, mais je n’ai jamais arrêté de croire en moi. J’espère que ça va fonctionner, mais je suis déjà béni d’avoir eu cette opportunité. C’est incroyable. »