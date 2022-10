Alperen Sengun en difficulté avec son nouveau rôle en attaque

Alors que dans le même temps, Jalen Green brillait avec son shoot à 3-pts, à Miami, Alperen Sengun a lui connu une soirée bien plus compliquée. En 17 minutes, il n’a marqué que 2 points à 1/5 au shoot, en plus de commettre 5 fautes.

En dernier quart-temps, l’intérieur s’est même illustré avec une faute offensive grossière, en poussant du bras son défenseur. Il était sans doute frustré par sa prestation, son manque d’impact et surtout son changement de rôle dans l’attaque de Houston.

« Il faut le servir à un moment donné », constate le coach par intérim John Lucas pour le Houston Chronicle. « On lui demande quelque chose qu’il n’a jamais fait. Il doit aller vers le cercle et on ne passe pas par lui. On ne peut pas demander à un gamin de 20 ans de se satisfaire de ça. »

Le Turc, auteur d’une première saison intéressante, est plus à l’aise quand il reçoit le ballon poste bas et dos au cercle. Désormais, il est au centre du pick-and-roll : il doit poser des écrans loin du panier et ensuite bouger et offrir des solutions de passes. Sans avoir l’assurance d’être toujours servi ensuite.

« On doit trouver un terrain d’entente avec lui pour tirer le meilleur de lui », continue l’assistant coach, qui va voir Stephen Silas sortir du protocole sanitaire et revenir ce mercredi. « Je pense qu’on peut le faire, on peut trouver une solution. C’est un gros sacrifice pour lui. Je passe plus de temps avec lui afin de l’aider à réussir. Mais ce n’est pas prévu qu’il soit notre meilleur marqueur. »