Jalen Green, ou la politique de la chaise vide

La saison passée, sans changer le geste de Jalen Green, qui n’est pas le plus esthétique à cause du placement de sa main gauche, John Lucas avait travaillé sur la vitesse, le rythme du shoot du joueur de Houston. L’objectif était de permettre à l’arrière de dégainer plus vite.

Pour préparer sa seconde saison dans la ligue, Jalen Green a continué dans cette voie avec l’assistant coach, devenu entraîneur pendant quelques jours puisque Stephen Silas est positif au Covid-19.

« Avec Lucas, on a constamment été à la salle pour travailler sur mon shoot », confie le joueur au Houston Chronicle. « Sur sa rapidité surtout. J’ai toujours eu la sensation d’être un shooteur, mais je dois travailler sur la vitesse de mon tir et travailler sur mes hanches. »

Pour cela, John Lucas utilise un accessoire : une chaise. Vide, elle est placée devant ou derrière Jalen Green. « Au début, c’est gênant, surtout quand elle est derrière moi », reconnait le sophomore. « Je dois me baisser et remonter. Mais ça finit par payer. »

Ne pas baisser son ballon

Quand l’assistant coach place la chaise derrière le joueur, c’est pour le forcer à dégainer plus vite. John Lucas annonce à chaque fois « un-deux » et Jalen Green doit avoir shooté avant le « deux ».

Quand elle est devant, c’est pour éviter que Jalen Green ne baisse son ballon. Ainsi, ce dernier bouge moins pendant sa mécanique et son tir est plus facile à reproduire.

« Il doit être droit », analyse l’ancien joueur de Houston. « Parfois, il se tourne car je pense que, gamin, il avait l’habitude d’amener le ballon vers sa hanche. Il va vieillir et être plus puissant, donc ça va se corriger. On le redresse, pour obtenir une ligne droite vers le panier. Ça semble l’aider. »

Après un 0/4 derrière l’arc contre les Spurs, pour le premier match de la présaison, Jalen Green a effectivement redressé la barre avec deux bonnes performances : d’abord un 4/9 face aux Raptors puis un 5/10 à Miami.