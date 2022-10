La Luka 1 aura son coloris « Bred »

Le coloris « Bred », contraction de « Black » et « Red » est régulièrement utilisé par Nike et Jordan Brand pour mettre ses nouveaux modèles en valeur. Le mariage de noir et de rouge fait en général son effet, comme ce sera le cas sur cette Luka 1.

La tige et la semelle sont principalement noires. Les finitions comme les logos sur la languette ou les « Jumpman » ressortent en rouge. La date de sortie est annoncée pour le 25 octobre, au prix de 120 dollars.









(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.