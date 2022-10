Les Rockets ne gardent finalement pas Théo Maledon

Mauvaise nouvelle pour Théo Maledon, à une semaine du lancement de la saison régulière 2022/23 : The Athletic annonce en effet que le meneur français est coupé par les Rockets.

Inclus dans le large transfert à huit joueurs entre Houston et Oklahoma City au début du mois, l’ancien de l’Asvel n’était donc pas dans les plans des Rockets. Sur son poste, Daishen Nix et le rookie TyTy Washington Jr. semblaient effectivement mieux positionnés pour obtenir du temps de jeu à la mène, en relais de Kevin Porter Jr.

Il faut aussi noter que les Rockets étaient assez largement au-dessus de la limite maximale de 15 joueurs depuis plusieurs semaines, et que la récente signature de Bruno Fernando avec un « vrai » contrat n’était alors pas bon signe pour le Français.

Le timing de cette annonce n’est clairement pas idéal, puisque le médaillé d’argent à l’EuroBasket va devoir rebondir au plus vite, s’il veut conserver une chance d’intégrer un roster NBA cette saison. Cela passera sûrement par un contrat « two-way », étant donné que les franchises ont quasiment déjà toutes leurs 15 contrats garantis…

Sinon, il faudra que le meneur passe par la G-League. Mais peut-être qu’un retour en Europe pour retrouver du temps de jeu régulier et des sensations est la meilleure solution…

En complément, le Houston Chronicle ajoute plusieurs éléments : Moe Harkless est lui aussi coupé et devient donc un « free agent », tandis que Willie Cauley-Stein héritera du même sort ces prochaines heures, mais dans le but de rejoindre aussitôt l’équipe de G-League affiliée au club, les Rio Grande Valley Vipers. Enfin, Darius Days, ancien ailier-fort de LSU aperçu en Summer League avec les Spurs en juillet, et coupé ce dimanche par le Heat, profite du grand ménage de dernière minute à Houston pour s’inviter aux derniers jours du « training camp ».