Minnesota multiplie les interventions du Reid

Ce sera compliqué d’avoir du temps de jeu derrière Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, et les Wolves ont décidé de ne pas recruter un intérieur supplémentaire. Comme depuis trois ans, c’est Naz Reid qui sera dans la rotation, et la bonne surprise de cette présaison, c’est qu’il a gagné en polyvalence, et qu’il peut jouer avec Gobert ou Towns. Le tout en étant efficace comme il l’a prouvé face aux Clippers avec 20 points et 11 rebonds.

« Je veux être capable de jouer à plusieurs postes, de défendre sur plusieurs postes et d’aider l’équipe par n’importe quel moyen » avait-il annoncé lors du media day. C’est ce qu’il a démontré pendant cette présaison, profitant de l’absence d’un Karl-Anthony Towns malade ou d’un Rudy Gobert mis au repos pour apparaître dans le cinq de départ comme ailier-fort ou pivot selon les besoins.

« Ce sera difficile de jouer avec trois intérieurs, et ça l’a toujours été. Mais on essaie qu’il prenne l’habitude de jouer en 4 » témoigne son coach, Chris Finch. « Il a passé tout l’été à s’y préparer, et ça nous apporte une grande assurance dans les deux cas. »

Pour jouer 4, Naz Reid devra progresser dans sa mobilité, surtout en défense, car il faut bouger ses 120 kilos face à des ailiers plus rapides et plus petits. « Quand on veut progresser, c’est quelque chose qu’il faut améliorer et faire » reconnait-il. « Il faut être capable de défendre sur des joueurs sur lesquels on n’a jamais défendu. »

Il s’est ainsi préparé tout l’été, en bossant avec ses coéquipiers Nathan Knight et Jaden McDaniels. Les trois ont échappé au grand ménage de l’été, et ils sont ressortis davantage soudés de cette intersaison.

« J’ai tissé beaucoup de liens avec ces gars-là » assure Naz Reid. « On a fait beaucoup de choses sur et hors du terrain et j’ai l’impression qu’on est vraiment déterminés. Si je défends Jaden et Nate, c’est comme si je défendais sur un poste 4. Je me prépare pour la saison, à être prêt pour la saison. Le fer aiguise le fer. »