L’ancien GM des Hornets et des Pistons arrive aux Nets

Marc Stein annonce que les Nets ont engagé Jeff Bower pour un rôle de « scouting ». On reste quelque peu perplexe sur cette prise car Jeff Bower est une pointure parmi les dirigeants NBA. Aux Hornets au milieu des années 2000, c’est ainsi lui qui sélectionne Chris Paul comme GM des Hornets.

Sous sa coupe, et celle de Byron Scott, sa jeune formation va faire trembler les plus grands à l’Ouest. Il s’essaiera même au coaching, avant de laisser sa place à Monty Williams. Toujours aux Hornets.

On le retrouve ensuite à Detroit où en 2014, il est nommé GM pour relancer la franchise en compagnie de Stan Van Gundy. Ils parviendront à décrocher les playoffs, avant finalement d’être licencié ensemble en 2018.

L’année suivante, direction les Suns pour être vice-président et travailler avec l’inexpérimenté GM James Jones. Il y retrouve Chris Paul et Monty Williams, et la franchise atteint les Finals en 2021. Il quitte les Suns après la finale perdue, et quinze mois plus tard, le voilà qui rebondit aux Nets, une franchise qui tangue, où le coach Steve Nash et le GM Sean Marks ont été contestés par Kevin Durant pendant l’été.

On a donc un peu de mal à croire que ce soit juste pour un rôle de recruteur, même si c’est sa principale force, Jeff Bower ayant dirigé le département « scouting » des Hornets de 1997 à 2009…