Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Si les modèles bariolés font également recette, les versions plus classiques ont aussi leur public. Jordan Brand ne s’y est pas trompé en ayant multiplié les coloris assez simples pour sa Jordan « Two Trey« , modèle hybride inspiré de la Air Jordan, 8, 11 ou encore 7. C’est notamment le cas de cette nouvelle version.

On retrouve notamment la base en cuir verni de la AJ 11 en gris pour accompagner une tige principalement noire en mesh et en cuir. La semelle apparaît pour sa part en blanc et blanc translucide au niveau extérieur.

La date de sortie de ce coloris annoncé à 155 dollars n’est pas encore connue.

(Via NiceKicks)

—

