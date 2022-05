La « Two Trey », nouveau modèle hybride signé Jordan Brand

Après la Jordan Legacy 312 ou plus récemment la Jordan 6 Rings, Jordan Brand est de retour avec un nouveau modèle « hybride », fruit de plusieurs versions rétro emblématiques de la marque au « Jumpman » : bienvenue à la Jordan « Two Trey » !

On y retrouve pêle-mêle la base en cuir verni de la Air Jordan 11, la languette de la Air Jordan 8 ou encore une touche d’Air Jordan 7 au niveau de la cheville. D’abord présenté en tailles enfants, la « Two Trey » (pour 2 et 3, les numéros de Michael Jordan) va finalement être commercialisée en taille adultes, ici sous les coloris classique « Bred » et « Concord ».

Plus d’infos à venir quant au prix et à la date de sortie

(Via SneakerNews)

