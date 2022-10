À Detroit, l’important c’est de ne pas prendre les 3-points

Face aux Knicks, l’intérieur Isaiah Stewart s’est retrouvé en défense sur RJ Barrett, un extérieur bien plus rapide que lui. Contre les Pelicans, c’est le meneur de jeu Cade Cunningham qui a été obligé de défendre pendant un moment sur le pivot Jonas Valanciunas.

Ces duels aperçus en présaison, clairement pas l’avantage des Pistons, peuvent évidemment arriver dans le feu de l’action puisque les « switchs » sont désormais habituels en NBA, mais en l’occurrence, ils ne sont pas des accidents. C’est même une volonté de travail ainsi qu’une stratégie.

« On veut que nos adversaires ne shootent pas à 3-pts, ni près du cercle. On veut qu’ils prennent des shoots à 2-pts à mi-distance », explique Dwane Casey à The Athletic. « Ce ne sera pas notre seul système car on a bien conscience qu’il ne faut pas, pendant la saison, que Cunningham s’occupe de Jonas Valanciunas ou Joel Embiid. Mais c’est un processus pour construire nos changements en défense. On passe de switcher entre le meneur et le pivot, à switcher entre le meneur et l’ailier-fort avant de le faire entre le meneur et l’ailier. C’est une façon d’apprendre à faire ça, pendant le training camp. »

Pour éviter de se faire enfoncer par les « matchups » provoqués par ces incessants changements défensifs, les Pistons auront l’obligation d’être très réactifs et très disciplinés défensivement.

« On va devoir s’entraider », prévient Marvin Bagley III. « Disons que je ne suis pas le joueur concerné par le switch, ni l’intérieur qui est sur l’action et que je vois Cunningham se retrouver face à un grand, alors je dois aller l’aider et lui dire de bouger. Et si je suis sur un extérieur, si j’ai des joueurs derrière moi qui me parlent, me disent d’orienter par là ou là-bas, ça m’aide beaucoup. »

Les troupes de Dwane Casey vont devoir faire naître des automatismes, comme les Warriors qui font partie des références dans ce domaine. Les champions en titre ont notamment d’excellents réflexes pour éviter de mettre en danger Stephen Curry, qui est souvent la cible des attaques adverses, et pour multiplier les aides défensives.

« C’est simplement de la communication », conclut l’ancien intérieur des Kings. « Ça fonctionne si on se parle. Toute les possessions ne seront pas parfaites, mais si on échange entre nous, on trouvera les solutions et ça ira. »