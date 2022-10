Rentrée gagnante de Karl-Anthony Towns face aux Clippers

Une semaine après avoir révélé qu’une infection lui avait fait perdre huit kilos, Karl-Anthony Towns est de retour sur les terrains. C’était cette nuit à la Crypto.com Arena pour défier les Clippers du trio Leonard-George-Wall.

À ses côtés, pas de Rudy Gobert, laissé au repos, mais Naz Reid. Et ça c’est bien passé puisque c’est lui qui a réveillé ses coéquipiers en premier quart-temps après une entame poussive des Wolves. Deux « And-1 » pour se mettre en jambes, le premier sur un move sur la gauche du panier, puis un autre dans l’axe, et Minnesota retrouve des couleurs face à un John Wall agressif. C’est hélas de courte durée, et le duo Jackson-Zubac creuse à nouveau l’écart.

Menés de 15 points (39-24), les Wolves vont faire le yo-yo avec des grosses passages de Bryn Forbes et d’Anthony Edwards, mais les Clippers maîtrisent leur sujet avec Paul George qui plante de loin. A la pause, il n’y a que neuf points de retard pour Minnesota (62-53), et c’est un peu miraculeux.

Au retour des vestiaires, on retrouve Towns pour deux paniers de suite à 3-points. Les deux coaches ont décidé de laisser les stars sur le terrain, et dans le sillage de leur intérieur vedette, les Wolves recollent au score (75-74). C’est Towns, encore à 3-points, qui égalise (79-79). Le match gagne en intensité et John Wall fait son show. Son duel à distance avec Anthony Edwards est inattendu dans un match de présaison.

Mais finalement, les deux formations vont jouer le coup à fond jusqu’au bout, et c’est en défense que les Wolves vont faire la différence avec un ultime contre de Luke Garza. Succès 119-117 des Wolves, toujours invaincus en présaison. Sans Rudy Gobert, mais avec une paire Reid-Towns efficace. Côté Clippers, Kawhi Leonard est en rodage. En revanche, on a retrouvé quelques fulgurances de John Wall, et c’est positif pour la suite.