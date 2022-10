C’est désormais la tradition chez Nike avec les modèles signatures de Kevin Durant. Chaque année, la marque à la virgule sort un coloris rose baptisé « Aunt Pearl », une paire hommage à la tante décédée de Kevin Durant qui permet aussi de sensibiliser le grand public sur la question du cancer, du sein plus particulièrement.

En plein octobre rose, une campagne visant à encourager le dépistage du cancer du sein, la KD 15 « Aunt Pearl » se présente sous un mélange de mesh et de daim rose. Le « Swoosh » arbore des motifs à cristaux tandis que la languette est dotée d’un design « floral ».

La KD 15 « Aunt Pearl » sort le 21 octobre sur Nike.com au prix de 150 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Time Machine. Pour ses 20 ans de carrière, la chaussure de King James est plus légère, plus près du sol, plus svelte, ultra-moderne et incroyablement rapide. Elle ne ressemble à aucune autre paire portée par LeBron jusqu’à ce jour Livraison et retour offert.