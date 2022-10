Russell Westbrook : « Je sais que je suis un bon shooteur »

Un an après son arrivée aux Lakers, Russell Westbrook découvre un nouveau coach, et c’est peut-être ce qui va lui permettre de rester dans cet effectif. Darvin Ham assure qu’il a vendu un projet avec Westbrook, à condition que ce dernier accepte de modifier sa façon de jouer.

On sait qu’il lui a demandé de moins dribbler sur place, et l’ancien MVP assure qu’il a compris le message.

« C’est clairement différent – ne serait-ce que par le fait d’être capable d’ouvrir le terrain, d’attaquer les espaces, de prendre mon temps« , a-t-il déclaré à l’Orange County Register. « Réussis ou pas, les tirs viendront au fur et à mesure que la saison se prolongera. Mais il suffit pour l’instant de se mettre dans ce rythme et de savoir que je peux aller à n’importe quel endroit et prendre des tirs dans le rythme. »

Face à Phoenix, on a vu Russell Westbrook aller se mettre dans les coins, tel un Danny Green, et il a planté deux de ses quatre tentatives. Une manière d’apporter du danger et d’obliger la défense à s’écarter sur lui.

« Je sais que je suis un bon shooteur, et j’ai énormément confiance en moi, et dans ma capacité de shooter » poursuit-il d’ailleurs. « Je continue simplement à bosser sur mon jeu, comme je l’ai toujours fait, et de prendre de bons tirs. La qualité des tirs est importante. Faire en sorte de ne pas prendre de mauvais tirs est quelque chose que je tente de mettre en avant, tout comme l’attaque du cercle. »

Plus de patience, plus de mouvement

Autre différence notoire : Darvin Ham lui a demandé de jouer davantage sans ballon, et de ne pas être statique quand le ballon quitte ses mains. Même chose en défense.

« C’est facile pour lui quand il a le ballon. En revanche, quand il n’a pas le ballon, on met l’accent sur ses courses. Il faut juste être régulier avec ses courses et être engagé, être actif… Qu’il s’agisse d’être directement impliqué dans une couverture sur un pick-and-roll ou que vous soyez loin du ballon défensivement, et qu’il faut être actif avec vos mains, vos pieds et être capable de bouger. »

Enfin, il va falloir que Russell Westbrook perde moins de ballons. Tous ses coaches ont essayé de le dompter, et l’intéressé assure qu’il a gagné en patience.

« Ma vitesse me booste parfois et me permet d’arriver rapidement à un endroit » conclut-il. « Mais ma patience et ma compréhension de l’espacement du jeu et de mes spots sont importantes pour mon efficacité. Pour savoir comment je peux m’améliorer dans la finition autour du cercle, en prenant des tirs sans me précipiter. »