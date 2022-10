Monty Williams : « Je suis content qu’on n’ait pas à gérer ça »

Chaque franchise a ses petits problèmes à gérer, et du côté de Phoenix, ils sont hélas énormes puisque la franchise a été mise en vente il y a un mois après les sanctions infligées par la NBA à Robert Sarver, le propriétaire. Pour les joueurs et le staff technique, c’est une situation compliquée à gérer. Mais Monty Williams a une pensée pour les Warriors…

« Je suis en NBA depuis longtemps, et je crois que je n’avais jamais vu quelque chose comme ça » a-t-il expliqué à propos de la vidéo du coup de poing de Draymond Green. « Quand vous êtes en NBA depuis assez longtemps, vous allez avoir une certaine tension, mais ça se limite généralement à des coudes qui volent, puis les deux gars s’accrochent. Ce genre de choses… Quand je l’ai vu, je me suis dit que c’était une situation difficile, et je suis content qu’on n’ait pas à gérer ça. »

« Même quand ça chauffait, on revenait rapidement à la compétition et je pense que c’est une qualité »

Monty Williams se souvient ainsi de sa saison rookie aux Knicks, et à l’époque, c’était bouillant entre Charles Oakley et Anthony Mason. Mais ça n’avait jamais été jusqu’au coup de poing.

« Il y avait parfois des situations physiques, mais c’était toujours contrôlé » poursuit Monty Williams. « Il y avait un certain niveau de respect, même si les choses s’envenimaient. J’étais toujours sur la corde raide. Je pesais environ 95 kg à l’époque. J’essayais juste de ne pas me mettre en danger, mais cette équipe visait le titre. Tout était donc axé sur le basket. Même quand ça chauffait, on revenait rapidement à la compétition et je pense que c’est une qualité. »

Ce qui est d’autant plus difficile à regarder avec la vidéo qui a fuité, c’est que Monty Williams connaît bien Draymond Green pour l’avoir eu sous ses ordres en sélection. C’était à Rio aux Jeux olympiques.

« J’ai côtoyé Draymond, et je sais que c’est quelqu’un de passionné et de sensible, mais c’est aussi quelqu’un de prévenant. Qu’on le voie sous cet angle, je me suis dit que ce n’était pas vraiment lui… J’ai travaillé avec lui dans l’équipe olympique, et ce n’est pas le joueur que je connais. »