Anfernee Simons apprend à jouer avec Damian Lillard

11 points de moyenne à 24% de réussite, dont 29% à 3-points, pour aller avec 1.5 rebond et 1.5 passes décisive de moyenne. Même si ce n’est que de la présaison, les deux premiers matchs d’Anfernee Simons comme nouveau partenaire de « backcourt » de Damian Lillard à Portland n’ont pas vraiment été brillants. C’est le cas de le dire…

« Je crois que j’essaie simplement de comprendre comment jouer aux côtés de Dame », explique le jeune « combo guard ». « C’est une dynamique différente de celle de l’année dernière parce que j’étais le principal porteur du ballon durant les matchs. Il faut juste que j’essaie de comprendre comment bien choisir mes spots, pour shooter. »

Réapprendre à jouer sans le ballon

Propulsé leader de l’équipe suite à l’opération de Damian Lillard et au transfert de CJ McCollum vers La Nouvelle-Orléans, Anfernee Simons avait ainsi affiché tout son potentiel pendant deux mois, avec 23.4 points à 46% de réussite, dont 42% à 3-points, et 5.8 passes décisives sur 27 rencontres.

Mais, pour sa cinquième saison, il doit réapprendre à se mettre en retrait derrière son « franchise player ».

« Evidemment, Dame va faire ce qu’il sait faire. Donc j’essaie juste de savoir où je peux m’intégrer afin de jouer mon rôle » continue-t-il, assurant qu’une fois qu’il aura compris, son adresse va revenir. « C’est probablement la chose que je dois comprendre au fur et à mesure des matchs de présaison. »

Pour Chauncey Billups, pas question de paniquer face au 6/25 en cumulé de son arrière en deux matchs, dont 4/14 de loin. Le coach préfère d’ailleurs pointer du doigt le positif, avec notamment la résistance défensive affichée par Anfernee Simons, alors qu’il avait pourtant été clairement ciblé par Kawhi Leonard en isolation.

Plus résistant en défense ?

« Il a tenu bon, il a fait un très bon travail », assure le coach. « Kawhi a mis son turnaround la ligne de fond, mais selon moi, Kawhi Leonard va mettre ce tir, peu importe qui défend sur lui. »

Les limites défensives du duo Lillard/McCollum ayant été un problème récurrent à Portland, les limites défensives du duo Lillard/Simons seront forcément scrutées de près. Pour permettre aux Blazers de rebondir vite, il est ainsi essentiel que le nouvel arrière titulaire du club tienne le choc de ce côté du terrain.

« Je me suis surpris moi-même, honnêtement », s’amuse-t-il, sur sa défense contre Kawhi Leonard. « On voit Kawhi bouger des pivots. Et j’ai été capable d’encaisser au moins trois chocs et de m’en sortir. Je suppose que la salle de musculation m’a aidé. C’est quelque chose qu’ils ne peuvent pas m’enlever. J’ai freiné Kawhi, un peu. »