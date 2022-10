Les jeunes Rockets se font plaisir face aux Raptors

Comme souvent en présaison, quelques absents notables chez les Rockets et les Raptors. A Houston, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. et Eric Gordon ne sont pas là, tandis que Toronto débarque sans Fred VanVleet. A l’entre-deux, on découvre deux formations atypiques où tout le monde peut jouer un peu partout. Surtout chez les Raptors.

Après vingt minutes équilibrées, c’est d’abord le duo Green-Porter Jr. qui fait la différence avant la pause. Les deux jouent vite, et les Raptors lâchent prise. A eux deux, ils plantent 15 points de suite, et à la pause, Houston mène de neuf points (65-56).

Au retour des vestiaires, leur festival continue et Tari Eason enfonce le clou. Sur ce qu’on a vu en « Summer League » et depuis la présaison, il a le profil pour être le « steal » de cette Draft. Cette nuit, il inscrit 24 points sans jamais tirer la couverture à lui. Et lorsqu’il loupe un 3-points en fin de possession, il s’arrache pour prendre le rebond et mettre dedans (81-70).

A sept minutes de la fin, John Lucas le remplace par Theo Maledon et le Français a été intéressant. Il a joué sans complexe, et il a participé à la victoire des Rockets (116-100). Le match plié, le public a même réclamé Boban Marjanovic, entré en jeu pour une minute. Le temps de marquer 3 points et de prendre 1 rebond.