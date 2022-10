De retour à Barcelone après une parenthèse de six ans en NBA, Tomas Satoransky a effectué le bilan de son escapade outre-Atlantique faite de hauts et de bas entre Washington (2016-2019), Chicago (2019-2021) et une dernière saison morcelée entre New Orleans, San Antonio et à nouveau Washington.

Ce « come-back » aux Wizards a sonné comme un retour à la case départ, comme si l’heure était venue de tourner la page. Au moment de signer pour le Barça, Tomas Satoransky n’a ressenti aucun sentiment de regret.

« Il est évident que la dernière saison ne s’est pas bien passée pour moi. Les deux derniers mois à Washington ont été bons, mais je pense que dans mon expérience en NBA, j’ai eu beaucoup de hauts et de bas » , a-t-il reconnu. « La première et la dernière année ont été les plus difficiles, mais pendant les quatre autres, deux à Washington et deux à Chicago, j’étais à l’aise. Je jouais beaucoup, j’avais un rôle important. J’ai dû gagner le respect et le deuxième contrat est arrivé, avec lequel j’avais un plus grand rôle. Je m’en sortais bien, mais avec ma famille, nous n’avons jamais voulu vivre aux États-Unis. Je suis à un moment de ma vie et de ma carrière où je veux me battre pour obtenir des choses, et pas seulement attendre que l’occasion se présente. »

Un choix plus sportif que financier

Sa dernière saison a fini de le convaincre que sa place n’était plus en NBA mais dans une autre ligue professionnelle plus stable, où le business ne l’emporte pas sur tout le reste.

« C’est vrai que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai pris cette décision. Non seulement parce que j’ai toujours beaucoup aimé le Barça, mais aussi parce que ça m’offrait une stabilité avec les enfants et la famille. Lorsqu’on est en NBA, même avec un très bon contrat, on peut quand même te transférer ».

L’appât du gain est une chose, sa passion pour le basket en est une autre, et entre les deux, Satoransky a tranché. Sa dernière saison à être bringuebalé l’a conforté dans son choix. Pour gagner au basket au plus haut niveau, les dollars ne suffisent pas.

« La vérité, c’est que c’est un business, quelque chose que je n’ai jamais voulu accepter. Vous avez toujours eu une passion pour le basket, c’est clair qu’on nous paie beaucoup d’argent, mais parfois c’est trop de business et ça rend la cohésion d’équipe difficile à construire. C’est très important et l’Espagne l’a montré dans l’Eurobasket. C’est le plus difficile, surtout quand on a des enfants en bas âge, ça doit être vraiment dur pour certains joueurs », a-t-il conclu.