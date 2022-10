« C’est l’une des meilleures atmosphères que nous ayons connues au cours de mes douze ans ici, en termes de santé, santé mentale et camaraderie. » Bob Myers a beau y mettre les formes, l’ambiance décrite a été quelque peu plombée par l’altercation entre Draymond Green et Jordan Poole.

Le camp des Warriors est désormais invité à réagir à cet épisode, terminé par un coup de poing de l’intérieur à son jeune coéquipier. Ce dernier, selon les échos de la presse américaine, aurait agacé Draymond Green par son attitude depuis le début du « training camp », alors que les deux hommes sont éligibles à une prolongation de contrat.

Une version des faits largement contestée par Stephen Curry. « Quel que soit le tweet en question qui a été publié hier insinuant que l’attitude de JP ou quelque chose a changé depuis qu’il est arrivé au camp, ou à n’importe quelle période dont ils parlent, c’est de la pure connerie », s’agace lui aussi le meneur, avant de se référer aux tweets d’Andre Iguodala postés la veille.

Le vétéran de l’équipe a également pris la défense de son jeune coéquipier, « un garçon au caractère bien trempé », et dénoncé les « SOURCES » journalistiques, sous-entendu à l’origine d’une vision déformée des événements. « Et c’est une affaire de famille avec mon frangin (Draymond Green) », a-t-il terminé.

Aller de l’avant

Selon Stephen Curry toutefois, « il n’y a rien qui justifie la situation d’hier. Je veux que ce soit clair. C’est aussi quelque chose qui, selon nous, ne fera pas dérailler notre saison dont Draymond est acteur. Je déteste que cela soit devenu une sorte de composante du récit, ce qui n’est pas juste pour JP. »

Steve Kerr, aussi, vient prendre la défense du joueur de 23 ans, le décrivant comme « fantastique » sur ce camp. « J’ai pris connaissance de cet article la nuit dernière. Quelqu’un a écrit que Jordan avait une attitude différente au camp. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il a été fantastique. Donc, c’est décevant de voir que des informations erronées circulent, mais je voulais m’assurer de mettre les choses au clair à ce sujet ».

Malgré l’incident, Stephen Curry assure que l’entraînement d’hier était plein de bonnes ondes. « C’est évidemment une situation regrettable qui aurait pu être évitée, mais il y a beaucoup de confiance au sein de notre équipe, dans ce qu’on est, ce que ces deux gars sont, et comment on va surmonter ça et continuer à jouer du bon basket. Les dynamiques personnelles et autres finiront par s’arranger. J’aime la façon dont on a réagi aujourd’hui. On a fait un bon entraînement avec une bonne énergie. J’essaye de garder ça en tête alors qu’on va de l’avant. »