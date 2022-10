Jaden Hardy, intrépide et confiant

Si les Mavericks ont eu du mal à battre le Thunder, en ouverture de leur présaison, ils devaient tout de même faire sans Luka Doncic, Maxi Kleber et Tim Hardaway Jr. Derrière dans le troisième quart-temps, les Texans s’en sont remis à un rookie, Jaden Hardy, pour reprendre l’avantage dans la dernière période.

Le 37e choix de la dernière Draft y a ainsi inscrit 16 de ses 21 points. Alors même que Dallas n’inscrivait pourtant que 25 points, au total, lors de l’ultime round…

« Une fois que je suis dans la « zone » comme ça, c’est difficile de m’en sortir », a-t-il expliqué. « Je me dis que tout roule, alors je pense juste à faire la bonne action. J’essaie juste de faire la bonne action, la bonne lecture. »

Passé par le G-League Ignite l’an passé, Jaden Hardy y tournait à 17.7 points, 4.6 rebonds et 3.2 passes par match mais c’est son adresse (35% dont 27% de loin) qui a fait baisser sa cote auprès des franchises NBA. Très courtisé à sa sortie du lycée, il est ainsi tombé au deuxième tour de la dernière cuvée.

« Je le dis depuis longtemps, mais Jaden Hardy est un ‘steal' », assure Christian Wood. « Sa confiance et son énergie ont été géniales, et je suis vraiment fier de voir ça. »

Christian Wood apporte une dimension supplémentaire à Dallas

Pour l’intérieur, il n’y a d’ailleurs rien d’étonnant à voir le rookie prendre le « money time » en main.

« C’est ce qu’il fait. Tout le monde a énormément confiance en lui, et il a une très grande confiance en lui pour un jeune joueur. Mais c’est ce qu’on aime voir d’un rookie. »

Pour Jason Kidd, cette explosion est le signe du travail effectué par Jaden Hardy depuis la Summer League. Le coach était d’ailleurs globalement satisfait de son équipe, notamment de la façon dont Spencer Dinwiddie et Josh Green ont organisé le jeu de Dallas, mais aussi de McKinley Wright IV, auteur de 10 passes décisives.

Il a aussi pu apprécier la nouvelle dimension que Christian Wood offre à l’attaque des Mavericks, en étant capable d’apporter une solution dans les airs sur le pick-and-roll… ou de ressortir pour shooter à 3-points.

« J’ai essayé de ne pas forcer les choses », a expliqué l’ancien Rocket, auteur de 16 points (7/13) et 13 rebonds en 25 minutes. « Tout est si nouveau pour moi, alors j’essaie juste de comprendre où me situer offensivement avec ces gars. Il m’a fallu un certain temps pour trouver du rythme, mais une fois que j’y suis parvenu, Dieu merci, Coach Kidd m’a laissé jouer un peu plus que ce que j’étais censé faire aujourd’hui. »