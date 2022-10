Lu Dort veut devenir davantage leader au Thunder

Heureux signataire d’un contrat juteux à 88 millions de dollars sur les cinq prochaines années cet été, Lu Dort savoure son parcours. Lui qui n’a pas été drafté à sa sortie d’Arizona State en 2019 et qui a dû s’échiner en G-League avant de faire sa place dans la Grande Ligue est désormais un joueur cadre du Thunder.

« C’était vraiment énorme pour moi », a-t-il déclaré. « J’ai le sentiment que ça vient récompenser tout mon travail à la salle. J’apprécie que la franchise me fasse confiance, tout simplement. Je pense avoir tellement grandi [depuis que je suis à OKC]. Je suis vraiment heureux de pouvoir être là pour les cinq prochaines années. »

Actuellement sur le flanc après avoir reçu un coup sur la tête à l’entraînement (rien de grave a priori), le natif de Montréal s’inscrit donc en majuscules dans le projet à moyen terme d’Oklahoma City.

Il faut dire qu’avec sa capacité à éteindre n’importe quel attaquant avec sa défense aussi rugueuse que physique, il est aussi en pleine progression de l’autre côté du terrain.

« En regardant en arrière, je sais que j’ai parcouru beaucoup de chemin. Mon rôle dans l’équipe n’était pas facile au début mais le principal, c’est que j’ai continué à progresser, à m’intégrer à l’équipe et à aider mes coéquipiers. »

« Il est encore jeune et il progresse »

À 17 points et 4 rebonds la saison passée, il a démontré qu’il pouvait largement apporter son écot en attaque.

« Il voulait simplement être ici, et je pense qu’il va faire de grandes choses », assure Sam Presti. « Il est encore jeune et il progresse. Il va continuer à s’améliorer mais sa valeur pour l’équipe a déjà démontré ça à mon avis. »

Avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, Lu Dort peut former une triplette arrière plutôt très prometteuse chez le Thunder, avec de la polyvalence et de la complémentarité. Dans sa quatrième année avec Oklahoma City, le Canadien compte en tout cas bien s’imposer davantage. Comme le leader qu’il est devenu !

« Je pense que je peux avoir un rôle plus important, en étant plus vocal. Le simple fait que j’ai vécu ce que les jeunes joueurs sont en train de traverser en ce moment, je peux les aider et leur parler pour faciliter leur transition. En fin de compte, je me sens juste prêt à aider l’équipe à progresser et à aider certains des gars. »