Une Grant Hill 2 en hommage à 2Pac

Fila a trouvé une manière originale de faire revivre sa Grant Hill 2 en s’associant avec « Shakur Estate » pour mettre le défunt rappeur 2Pac Shakur à l’honneur. Ce dernier figure sur une photo de la pochette de son album « All Eyez On Me » avec des Grant Hill 2 aux pieds.

Pour cette édition spéciale, Fila a concocté deux modèles, avec le classique coloris blanc, bleu et rouge et une autre en blanc et marron clair sur lequel figure l’inscription « Tupac » au niveau du talon. Le « co-branding » apparaît également sur la semelle intérieure des deux modèles.

« Tupac avait un sens distinct du style, qui est encore imité par les artistes et les fans aujourd’hui« , a déclaré Tara Narayan, Senior vice-président Marketing de Fila Amérique du Nord. « C’était un activiste, un musicien, un artiste et une icône, et nous avons travaillé aux côtés de sa succession pour élaborer une collection spéciale qui est un véritable reflet de son esthétique. Tupac a adopté la marque FILA et nous sommes honorés d’avoir contribué à honorer une légende ».

La collection 2Pac x Grant Hill 2 Low est déjà disponible sur Fila.com pour 198 dollars.

(Via NiceKicks)

—

