Les Wizards perdent Corey Kispert

Plutôt bon après le All-Star Week-End la saison passée avec 11.4 points de moyenne, Corey Kispert devra patienter avant de confirmer cette montée en puissance. Les Wizards viennent d’annoncer qu’il souffrait d’une grosse entorse à la cheville, et son absence est estimée entre quatre et six semaines.

Blessé lors du premier quart-temps du match de dimanche face aux Warriors, Corey Kispert reviendra, dans le meilleur des cas, début novembre, et il manquera le début de la saison régulière.

En son absence, Wes Unseld Jr. devra s’appuyer davantage sur Will Barton et Deni Avdija sur le poste 3, sauf que… l’Israélien se remet d’une blessure à l’aine et il ne s’entraîne pas encore avec le groupe.