L’énergie de Dalen Terry a secoué les Bulls

« Dalen Terry joue avec CŒUR », écrivent en majuscules les Bulls sur leur compte Twitter. Le rookie a été l’un des joueurs les plus mis en avant sur les réseaux sociaux de la franchise de l’Illinois. Logique tant il a fait bonne impression pour sa première sortie en présaison, la nuit dernière face aux Pelicans.

Le rookie, choisi à la 18e position de la dernière Draft, a inscrit 11 points (5/7 aux tirs), capté 7 rebonds, donné 2 passes décisives et intercepté 2 autres (avec 3 pertes de balle). On retient surtout son énergie débordante. Du genre à serrer le poing avec vigueur lorsqu’il inscrit un panier près du cercle malgré une faute. Ou à montrer un enthousiasme tout aussi communicatif après un dunk en contre-attaque.

« J’ai adoré l’intensité de son jeu, la passion avec laquelle il a joué. C’est contagieux et c’est ce qu’on aime voir chez les jeunes », apprécie Alex Caruso, lui-même bien placé pour parler.

« Il est très compétitif, ce que j’aime, et désireux d’apprendre et de s’améliorer. Lorsque vous démarrez avec ces qualités, le tir, le maniement du ballon, la passe, tout ce que vous voulez travailler va s’améliorer. Mais il est difficile de générer son niveau de compétitivité », juge Billy Donovan.

Ayo Dosunmu, le modèle à suivre

« J’ai trouvé qu’il avait monté le niveau d’énergie de l’équipe et a clairement suscité l’enthousiasme de la salle », pense même le coach. Une énergie d’autant plus appréciée que le jeune homme a dû patienter jusqu’à la moitié du troisième quart-temps pour faire son entrée en jeu, et ainsi disputer les 18 dernières minutes de la partie.

De bon augure pour la suite même si, pour le moment, il ne se projette pas comme étant un élément de rotation. Mais Ayo Dosunmu était dans la même situation à ce stade la saison dernière.

« Je me suis tenu prêt. En discutant avec les vétérans, en particulier avec Ayo au sujet de sa dernière année, ils disent que chaque fois que votre nom est appelé, il faut assurer de se donner sur 3 minutes à 6 minutes, puis 6 minutes à 12 minutes. Je sais que la défense est ma force sur le terrain », rappelle le rookie.

Drafté beaucoup plus bas (38e choix) que son coéquipier et promis à de longs passages en G-League, Ayo Dosunmu, qui joue dans les mêmes registres, a donné quelques conseils simples au rookie : « Jouer dur, rentrer les tirs ouverts. Il est sur la bonne voie, il a le bon état d’esprit. C’est un compétiteur. »