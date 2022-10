Blake Griffin : « En NBA, il faut avoir une bonne conscience de soi-même »

James Harden, DeMar DeRozan, Jimmy Butler ou encore Russell Westbrook et même Nicolas Batum. Voici un panaché de joueurs, plus ou moins au sommet de leur basket, qui ont 33 ans. C’est aussi l’âge de Blake Grffin, mais l’ancien intérieur All-Star est sur une pente méchamment glissante.

Comme on pouvait le craindre, ses blessures aux genoux lui ont ôté 70% de ses qualités, et c’est très compliqué pour lui de conserver sa place en NBA. Cette saison, il aura attendu le début des camps d’entraînement pour recevoir un coup de fil des Celtics. Mais le prestige de la franchise et le niveau de l’effectif actuel lui conviennent parfaitement.

« Il est évident qu’au-delà de l’histoire de cette franchise, Boston a toujours été l’un de ces endroits où les joueurs pensent que ce serait une expérience assez cool d’y jouer« , a-t-il déclaré lundi au Auerbach Center. « Au-delà de ça, juste leur noyau, le fait d’avoir Brad [Stevens] dans le front office maintenant, les coachs qu’ils ont. Les bases qu’ils ont posées l’année dernière, je trouve que ça pose le décor. C’est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer« .

« Je ne suis pas venu ici en exigeant un rôle précis »

Ce que ne dit pas Griffin aussi, c’est qu’il débarque dans un effectif qui s’est construit par la Draft, avec une progression quasi linéaire, pour atteindre la finale NBA l’an passé. Même si la franchise est secouée par l’affaire Udoka, c’est un environnement plus serein que Brooklyn. Peut-être que ça lui conviendra mieux pour s’exprimer au relais d’Al Horford et Robert Williams.

« Je peux apporter une certaine stabilité en sortie du banc« , estime l’ancien Clippers. « Ils ont évidemment des pivots avec Rob [Williams] et Al [Horford] qui jouent beaucoup et Al est dans la ligue depuis 40 ans maintenant. Juste de la stabilité. Peu importe ce qu’ils attendent de moi, il s’agira juste d’être utile. Je ne suis pas venu ici en exigeant un rôle précis. C’est juste pour combler des lacunes pour aider cette équipe à gagner un championnat. »

On ne peut plus compter sur lui pour dunker sur tout le monde et partir au cercle depuis la ligne des lancers-francs. Désormais, il doit utiliser sa tête et son shoot pour faire la différence.

« Après mon année de rookie, j’ai fait une priorité de travailler sur mon tir » conclut-il. « Mais il faut aussi utiliser sa tête et jouer de manière un peu plus cérébrale. De plus, en NBA, il faut avoir une bonne conscience de soi-même. Si votre niveau de talent, votre humilité et votre conscience de soi sont alignés, alors je pense qu’on peut optimiser son temps passé en NBA. Parfois, on constate que ça ne s’aligne pas, et les carrières des joueurs sont raccourcies à cause de cela. »