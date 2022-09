Après la suspension d’Ime Udoka, les Celtics en pleine confusion

C’est peu dire que la rentrée n’était pas celle espérée à Boston. Finalistes malheureux, les Celtics apparaissaient comme les favoris pour le titre avec les recrutements de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari.

Sauf que la grave blessure de l’Italien, et la suspension du coach, Ime Udoka, changent forcément la donne…

« Il se passe beaucoup de choses », a ainsi expliqué Jaylen Brown, qui, comme Jayson Tatum, a déclaré lors du « media day » n’avoir pas discuté avec Ime Udoka depuis sa suspension. « Il y a des choses que nous pouvons contrôler, d’autres non. Le mieux que nous puissions dire, c’est qu’il faut aller de l’avant. »

Même si ce n’est pas aussi simple…

« La première réaction, c’est la confusion. Personne ne dispose vraiment de toutes les informations, donc il est difficile de faire un commentaire sur la façon dont les choses étaient censées se dérouler » explique l’arrière/ailier. Ce que Marcus Smart confirme. « Personne ne sait rien en ce moment. Nous attendons toujours, comme tout le monde. En tant que joueur, on aimerait savoir, mais ce ne sont pas nos affaires. C’est leur vie, celle des gens qui sont impliqués. C’est entre eux, nous devons respecter leur vie privée, tout comme nous voulons que notre vie privée soit respectée. Mais en tant que joueur de l’équipe, oui, on aimerait savoir. »

Le meneur espère que le groupe parviendra à aller vite de l’avant, en se disant que la franchise a géré la situation au mieux. Au moins, avec Joe Mazzulla, présent dans le staff depuis 2019, il y aura une vraie continuité.

« Cela aide énormément. Comme je l’ai dit, cela aurait été différent si nous avions eu quelqu’un de nouveau que nous ne connaissions pas et avec qui nous aurions dû créer un lien. Joe a été ici. Il connaît le schéma, il connaît les joueurs, donc c’est un peu plus facile de s’adapter à un gars qui a été là et qui vous connaît. »