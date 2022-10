Damion Lee vise un doublé très rare

À la suite de Franck Saul, Steve Kerr, Pat McCaw et de Danny Green, Damion Lee va tenter de devenir le cinquième joueur à remporter deux titres de suite avec deux franchises différentes. Champion NBA avec les Warriors, le beau-frère de Stephen Curry a fait ses valises pour les Suns, et comme ses anciens coéquipiers, il est en mission pour réaliser ce « back-to-back ».

« Pour moi, il s’agit de savoir ce que je peux faire pour ajouter un plus sur et en dehors du terrain, sachant qu’il y a eu des succès ici et que tout le monde a faim d’essayer de remporter un titre » explique-t-il à l’Arizona Republic. « J’ai côtoyé des gars qui viennent d’avoir une 4e bague, et ils ont toujours envie d’en avoir un autre. Cette volonté évolue chaque année, et c’est ce qu’il faut pour en obtenir une de plus. Vous n’êtes pas toujours sous-estimé. On ne doute pas toujours de vous. Mais quand vous êtes au sommet, vous voulez rester au sommet. »

« S’adapter à n’importe quel système, à n’importe quelle situation »

Lors de son arrivée, le GM James Jones avait vanté son profil : « Il apporte une combinaison de taille et de dribble. Du scoring. Il est juste différent, et c’est un profil, vu sa taille, qu’on ne possédait pas la saison passée ».

Pour l’intéressé, qui quitte « une famille » au propre comme au figuré, il s’agit de se fondre dans un collectif, et d’éviter d’avoir une étiquette sur le dos.

« Je travaille sur différents aspects de mon jeu et j’essaie d’être complet pour pouvoir être à la hauteur quand le moment viendra » prévient-il. « J’ai l’impression que tout au long de ma carrière, que ce soit en NBA ou à l’université, j’ai été un joueur capable de s’adapter à n’importe quel système, de s’adapter à n’importe quelle situation. Qu’il s’agisse de défendre individuellement ou collectivement, de connaître le jeu. Savoir quand couper, bouger sans le ballon, marquer. J’ai l’impression d’avoir fait un peu de tout au cours de ma carrière de basketteur jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit donc pour moi de rester le plus régulier possible pour rester sur le terrain, et quoi qu’on me demande, d’être capable de le faire à un niveau élevé pour m’ancrer solidement dans cette équipe et pour le reste de ma carrière. »