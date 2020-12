Danny Green vise le « three-peat »

C’est fait, Danny Green a pu s’entraîner avec sa nouvelle équipe, les Sixers. Comme Al Horford au Thunder, et son nouveau coéquipier Terrance Ferguson, l’ancien shooteur des Lakers devait attendre que l’échange entre Philadelphie et OKC soit officialisé. Quelques jours d’attente, et le voilà en piste pour gagner un… troisième titre de suite ! Eh oui, l’arrière reste sur deux titres avec les Raptors, puis les Lakers, et il va donc tenter la passe de trois.

« Déjà, c’est génial d’être voulu par une équipe, d’être recherché… » a-t-il rappelé en conférence de presse. « Je suis heureux d’être là, et je suis heureux qu’ils me veuillent. Évidemment, j’espère que je serai à la hauteur de leurs attentes. Je viens de gagner deux titres de suite, et c’est leur boulot de m’en faire gagner un autre. S’ils ne le font pas, ils vont merder. Non, je blague… »

« Je veux les aider à prendre conscience que ce sont les petits détails qui font gagner »

Plus sérieusement, Danny Green retrouve une équipe qu’il connaît bien puisque les Sixers s’étaient inclinés sur un panier miraculeux de Kawhi Leonard en 2019.

« J’ai toujours détesté jouer à Philly. C’est l’une des équipes les plus dures à jouer, surtout Ben et Joel en défense, et leur manière d’accélérer le rythme. Il y a aussi évidemment Tobias, un super scoreur. Mais vraiment, c’était compliqué de les affronter, surtout avec les fans contre vous. Ils jouaient bien à domicile, et ils étaient monstrueux en défense. Et puis, cette série Raptors-Sixers était compliqué… Ils nous avaient poussés dans nos derniers retranchements. Cela me rappelle combien ils étaient durs avec Jimmy Butler. Mais même sans lui, ils ont gardé la même intensité, celle d’un groupe accrocheur, dur, qui se donne à fond en défense et accélère en attaque. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il est déjà en forme, alors même qu’il a terminé la saison le 11 octobre dernier. « J’ai été surpris » reconnaît Doc Rivers. « Je crois qu’il n’avait pas touché un ballon depuis le match du titre, mais il a été incroyable aujourd’hui. Il a shooté incroyablement bien. Il a bien lu le jeu. Il a découvert que Ben était un super athlète sur l’un de ses layup… Mais il a été super. »

À priori titulaire à l’arrière, justement aux côtés de Ben Simmons, Danny Green explique que son rôle sera aussi important sur que en dehors du terrain.

« Je veux les aider à prendre conscience que ce sont les petits détails qui font gagner, et qui feront de nous des gagneurs. Mon travail consiste à aider certains de ces jeunes gars, et même certains des gars expérimentés – moi et Dwight (Howard) – à leur donner une identité de la gagne, une culture, à la construire. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela se construit jour après jour. C’est un processus, c’est un projet qui, espérons qu’après le All-Star Break et d’ici la fin de la saison, les gars seront mentalement préparés pour y arriver. »