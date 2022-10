Le lycéen London Johnson rejoint la Team Ignite avec un an d’avance

London Johnson, classé au 56e rang des meilleurs lycéens de la promotion 2023, ne jouera pas sa saison « senior » dans son lycée de Norcross en Géorgie.

D’après les informations de The Athletic, le jeune « combo-guard » s’est en effet engagé avec la Team Ignite en G-League pour la saison 2022/23, ce qui signifie donc qu’il se surclasse d’un an et rejoint la promotion 2022. Sur le circuit universitaire, il était notamment recruté par Alabama, Arizona State ou encore Auburn.

« La raison principale derrière ce choix, c’est l’adversité. De pouvoir jouer contre des talents du calibre NBA » a ainsi déclaré London Johnson, qui toujours selon The Athletic touchera un salaire qui dépasse le million de dollars. « Et en voyant le succès d’autres prospects qui ont aussi pris cette voie, j’ai le sentiment de pouvoir réussir aussi. J’ai le sentiment que mon jeu va mieux se retranscrire [en G-League] grâce à l’espace sur le terrain. »

Nos confrères ajoutent aussi qu’il devrait s’agir d’un engagement sur deux ans, puisque London Johnson n’aura que 18 ans l’an prochain et ne sera donc pas éligible pour la Draft 2023.