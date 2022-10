Steve Kerr a changé la routine d’entraînement des Warriors

Avec Steve Kerr, les Warriors ne se reposent pas sur leurs lauriers. Le coach des champions en titre doit chaque année innover pour garder son groupe mobilisé malgré l’accumulation des titres NBA : quatre en huit ans.

S’appuyant sur son expérience de joueur au sein des Bulls et des Spurs, collectionneurs de bagues eux aussi, ainsi que sur son expérience de dirigeant avec les Suns, le technicien sait qu’il doit constamment évoluer.

« On doit constamment regarder de l’avant et rester à jour sur ce que les autres font. On a un staff très bon, et jeune. On collabore très bien. Je prends des idées de tout le monde tout le temps », reconnaît le coach.

Avant de se lancer dans la quête d’une cinquième bague, l’une des idées mises en application cette saison a été de revoir la routine d’entraînement de ses troupes.

Steve Kerr autorise désormais son équipe d’assistants, amputée de Mike Brown nommé à la tête des Kings, à poser leurs empreintes sur la façon dont ils préparent les matchs de la saison à venir.

« Cette année, la grande différence, c’est la routine d’entraînement, avec le départ de Mike Brown à Sacramento, et Kenny Atkinson et Jama (Mahlalela) qui gravissent les échelons. C’est quelque peu différent. Certains exercices sont différents, et je crois que les joueurs les apprécient. On ne peut pas faire la même chose indéfiniment. Je pense donc qu’essayer constamment d’évoluer d’année en année est important. C’est quelque chose que j’essaie toujours de garder à l’esprit », justifie le coach, sans réellement rentrer dans le détail des exercices proposés.

Une telle évolution dans son approche collective ne l’empêche pas de reconnaître l’importance de suivre ses propres habitudes. « La constance de sa routine, c’est comme un métronome. Chaque jour, il fait exactement la même chose. Il est à la salle d’échauffement, à la salle de musculation, sur le terrain. Il est réglé comme une horloge, mais il y a tout de même un sentiment de joie et d’énergie au sein de cette routine. Il adore ça ! Il adore cette préparation », décrivait Steve Kerr, en juin dernier, en parlant de son joueur vedette, Stephen Curry.