Ja Morant fait déjà des misères au Magic

On l’avait quitté blessé et frustré de rater la fin de la série face aux Warriors, et on le retrouve tel qu’il était : explosif, souriant et efficace. Ja Morant s’est fait plaisir cette nuit dans la victoire de Memphis face à Orlando. Un quart-temps en guise de tour de chauffe, et ensuite Memphis a déroulé son basket avec Santi Aldama qui enchaîne les 3-points, une défense qui vole ballon sur ballon, et un Ja Morant qui gratifie son public d’un 360°. À la pause, Memphis a 14 points d’avance (56-42).

Au retour des vestiaires, Ja Morant et Desmond Bane enfoncent le clou. Ziaire Williams s’y met aussi, et l’écart grimpe à +17 à la fin du 3e quart-temps (86-69). Pas question de lancer le « garbage time » chez Taylor Jenkins puisque Dillon Brooks et Brandon Clarke sont là pour faire le spectacle avec un gros contre et un dunk. Finalement, au milieu du dernier quart-temps, l’entraîneur ouvre large son banc, et les Grizzlies s’imposent 109-97.

Côté Magic, Paolo Banchero a été en difficulté face à Santi Adama mais aussi Jake LaRavia, tandis que Cole Anthony s’est offert un beau duel avec Ja Morant.