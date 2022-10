Shawn Kemp n’abandonne pas sa mission : ramener les Sonics à Seattle

Kawhi Leonard, Paul George, Damian Lillard, Gary Payton II… Ils seront tous ce soir à Seattle dans l’ancienne Key Arena, devenue la Climate Pledge Arena, pour cette opposition entre les Clippers et les Blazers. Ce sera à guichets fermés, et Shawn Kemp sera présent pour rappeler que la ville mérite le retour des Sonics. Même si la NBA a refroidi les dernières rumeurs, il y croit et il n’abandonnera pas.

« Nous n’arrêterons pas le processus tant que nous n’aurons pas récupéré les Sonics », a-t-il prévenu dans The Athletic. « Nous voulons que les Sonics reviennent, car les gens de cette communauté le méritent. J’ai observé la transformation sur cette communauté. En fait, j’étais propriétaire d’une entreprise dans cette zone quand ils sont partis il y a des années. J’ai alors vu les dégâts que ça a fait sur la communauté, et c’était terrible. Ce que je veux dire, c’est que c’était triste, vous savez ? Vous aviez des gens qui travaillaient dans cette salle depuis 40 ans qui ont perdu leur emploi. »