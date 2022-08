Seattle fera le plein pour la rencontre Clippers – Blazers

A l’initiative de Tyronn Lue et de Chauncey Billups, un match de présaison aura lieu en octobre à Seattle et il opposera les Clippers aux Blazers. Quatorze ans après le départ des Sonics, la ville rêve de retrouver une franchise NBA, et pour la deuxième fois depuis le départ de la NBA, l’ancienne Key Arena accueillera une rencontre amicale. En 2018, les habitants s’étaient déplacés pour voir les Warriors de Kevin Durant affronter les Kings.

Cette fois, même enthousiasme puisque George Karl a annoncé que la rencontre se disputerait à guichets fermés. La Climate Pledge Arena, nouveau nom de la salle, devrait être garnie d’anciennes gloires locales, et on imagine évidemment que Gary Payton sera là pour encourager son fils, champion NBA et recrue des Blazers.

Côté Clippers comme côté Blazers, les propriétaires ont de fortes attaches avec Seattle puisque Steve Ballmer habite dans la région et la famille Allen (Paul, puis Jody depuis le décès de son frère) possède, en plus des Blazers, les Seattle Seahawks en NFL.