James Harden : « Un nouveau départ et un nouveau décor »

Comme Ben Simmons, James Harden va vivre une soirée de retrouvailles ce soir puisqu’il va retrouver le Barclays Center et ses anciens coéquipiers. On ne peut pas dire que son passage fut réellement une réussite, et peut-être que certains fans ne manqueront pas de le siffler puisqu’il avait fait le forcing auprès de ses dirigeants pour partir.

Mais pour lui, comme pour Ben Simmons, le plus important est d’être en bonne santé, et de se donner à fond.

« L’ensemble est essentiellement un nouveau départ et un nouveau décor » apprécie James Harden, qui n’a joué que 21 matches avec les Sixers. »C’est un camp d’entraînement intégral, et il y a des moments et des périodes où vous avez les jambes mortes ou les jambes raides. Mais ce sont les moments où vous devez juste passer outre. »

Pas à l’aise lors des derniers playoffs à la fois parce qu’il était diminué physiquement mais aussi parce qu’il ne parvenait pas à se situer dans le collectif, James Harden va profiter de cette présaison pour trouver le bon équilibre.

« Cette fois, c’est un peu différent car pendant l’été, j’ai pu m’y préparer, dans la tête et physiquement. Et c’est une nouvelle opportunité avec tous les nouveaux. Franchement, il s’agit juste de communication entre Doc, Joel et moi afin de savoir quand je dois être agressif ou lorsque ça doit être Joel.«