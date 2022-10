Marcus Smart, Derrick White et Blake Griffin, les « Charge Brothers »

L’aptitude deKyle Lowry pour provoquer des passages en force a souvent été mise en avant ces dernières années, à Toronto puis Miami. Mais d’autres joueurs de la ligue sont des spécialistes en la matière, et Boston en comptera trois dans ses rangs la saison prochaine, avec Marcus Smart, Derrick White et le dernier arrivé Blake Griffin.

Le trio faisait ainsi partie du Top 10 en termes de passages en force provoqués la saison dernière avec 16 « charges » pour Marcus Smart, 25 pour Derrick White, et 26 pour Blake Griffin, dernière recrue des Celtics.

De quoi ravir Marcus Smart, un « DPOY » heureux d’accueillir un nouveau spécialiste du genre ! Même si pour Blake Griffin, c’est avant tout un moyen de compenser la perte de ses qualités athlétiques, qui l’empêchent désormais de contester les tirs de ses adversaires dans les airs.

« Il n’est plus au-dessus du cercle, mais il fait toujours de grandes choses », s’est-il réjoui. « C’est un grand professionnel. L’année dernière, il a été en tête de la ligue pour les passages en force provoqués. Pour un gars qui ne joue pas autant, ça en dit long sur ce dont il est capable. Il peut influencer le jeu non seulement avec son attaque, mais aussi par sa défense. C’est donc une bonne recrue pour nous. C’est aussi un super vétéran pour certains jeunes gars qui pourront écouter et ce qu’il a à partager ».

Une émulation au sein de l’équipe

C’est aussi l’occasion de rappeler dans une ligue où le regard est particulièrement porté sur l’attaque, que c’est d’abord la défense qui a permis à Boston de se relancer l’année dernière pour atteindre les Finals.

Et pour Marcus Smart, ce rassemblement de maîtres dans l’art des « Charges » va apporter une saine émulation.

« On va bien s’amuser. Ça a déjà commencé avec D-White. Clairement, ça va être super. On va se défier les uns les autres tous les jours, et le simple fait d’avoir trois des meilleurs joueurs actuels pour provoquer des passages en force dans la même équipe, ça va aussi aider tous les autres », a ainsi poursuivi Marcus Smart.

Pour autant, le meneur rappelle qu’avoir trois des meilleurs joueurs pour provoquer les passages en force de la dernière saison ne garantit rien. Comme son propre trophée de « Défenseur de l’année ».

« Cette année, ce sera une autre personne qui le gagnera, et ce ne sera peut-être pas moi. Chaque année, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous avez fait dans le passé. C’est le passé. La saison dernière est terminée. Si vous êtes coincé dans le passé, ça s’en ressentira dans les résultats. Je n’essaie pas de me concentrer sur ce que j’ai fait, mais plutôt sur ce que j’ai à faire », a-t-il conclu.