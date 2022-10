Ayo Dosunmu, curieux et motivé

Natif de Chicago, Ayo Dosunmu est l’un des chouchous de l’United Center, qui l’apprécie autant pour son style de jeu engagé que pour son état d’esprit et son énergie contagieuse.

C’est ainsi que celui que Zach LaVine surnomme « le gars plus curieux » qu’il a côtoyé dans la ligue a passé vingt minutes avec le vétéran Goran Dragic avant l’entraînement durant la semaine, pour l’interroger.

Trois kilos de muscles en plus sur la balance

Toujours dans le même style, le meneur s’est infligé des séances quotidiennes au centre d’entraînement des Bulls durant presque tout l’été, avec des sessions qui débutaient à 6h du matin. L’objectif ? Gagner en musculature afin de mieux absorber les chocs, et répondre plus globalement aux exigences d’une saison régulière.

« Je veux être capable de traverser le terrain quatre ou cinq fois de plus sans être fatigué », a-t-il déclaré au sujet de ce qui le motivait à bosser comme il l’a fait.

Les résultats semblent à la hauteur de ses attentes et du travail accompli, le joueur ayant pris environ plus de trois kilos de muscles depuis la fin de la dernière campagne.

« Je me sens beaucoup plus fort, lors des chocs, quand j’essaie de défendre face à mon adversaire direct, ou pour finir au cercle. Je voulais me sentir plus fort que l’année dernière dans tous les aspects de mon jeu ».

Prêt à assumer de plus grosses responsabilités

Propulsé dans le cinq majeur la saison dernière, notamment suite aux blessures combinées d’Alex Caruso et Lonzo Ball, Ayo Dosunmu va prétendre au même statut lors de la saison à venir. Meneur titulaire de Chicago à 22 ans ? Une responsabilité qu’il est prêt à endosser, même s’il n’en fait pas une priorité.

« Je suis un compétiteur, donc chaque fois que j’entre sur un terrain, que je sois titulaire ou non, je vais y aller et me battre », a-t-il souligné.

Même s’il est encore loin d’être arrivé, avec une saison dans les jambes, Ayo Dosunmu aura plus d’expérience et de connaissance sur ce qu’on attend de lui. Une chose est sûre pour son coach, Billy Donovan, l’ancien pensionnaire d’Illinois sera prêt pour relever les défis de cette nouvelle saison.

« En tant que meneur de jeu, il doit être capable d’équilibrer le terrain. Il doit placer les joueurs aux bons endroits. Il doit être capable de gérer ces choses. Ce sera une autre étape à apprendre pour lui », a précisé Billy Donovan. « Je ne m’inquiète pas vraiment pour Ayo par rapport aux défis qui lui seront présentés. Il semble toujours en mesure de les relever ».

Jusqu’à l’éventuel retour de Lonzo Ball, il aura de belles opportunités pour montrer ce qu’il a dans le ventre.