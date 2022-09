Lonzo Ball : « Je ne peux ni courir, ni sauter »

Annoncé absent six à huit semaines fin janvier, suite à une petite déchirure du ménisque, Lonzo Ball est huit mois plus tard toujours incapable de revenir sur les terrains de basket.

Toujours gêné par son genou gauche, le meneur des Bulls va subir une troisième opération, afin de le nettoyer. Lors du « media day », il n’a pas caché à la presse de Chicago, par Zoom, qu’il était loin d’un retour…

« Je ne peux toujours pas jouer au basket. Je ne peux ni courir, ni sauter » a-t-il lâché. « Il y a un angle, lorsque mon genou est plié entre 30° et 60°, où je n’ai aucune force. Et je ne peux pas me rattraper. Donc jusqu’à ce que je puisse faire ces choses, je ne peux pas jouer. J’ai fait de la rééducation. Ça s’améliorait. Mais ça n’en était pas au point où je pouvais aller sur le terrain et courir à pleine vitesse ou sauter. La chirurgie est donc l’étape suivante. »

Forcément, avec ses antécédents, l’ancien des Lakers et des Pelicans veut être extrêmement prudent.

« Ce sera ma troisième opération, donc je ne veux pas précipiter les choses. La dernière fois, je voulais revenir pour les playoffs et tout ça. Et nous pensions tous que ça allait être le cas. Malheureusement ça n’a pas été le cas. Alors cette fois-ci, je pense qu’il faut prendre le temps nécessaire et revenir à 100%. »

Les fans des Bulls auront donc besoin de patience…