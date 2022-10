Après CJ McCollum, Larry Nance Jr. prolonge aussi aux Pelicans

Profil-type du travailleur de l’ombre, Larry Nance Jr. a décidé de s’inscrire sur le long terme en Louisiane. ESPN rapporte ainsi que l’intérieur de 29 ans a prolongé pour deux années supplémentaires chez les Pelicans, à hauteur de 21.6 millions de dollars.

L’ancien joueur des Lakers, des Cavaliers et des Blazers, qui devait initialement tester le marché dans un an, restera donc jusqu’en 2025 aux côtés des Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum, lui aussi récemment prolongé, et autres Jonas Valanciunas à New Orleans. Lui qui se disait cette semaine enchanté par le projet de NOLA…

La saison dernière, partagée entre Portland et la Nouvelle-Orléans, Larry Nance Jr. tournait à 7.0 points et 5.4 rebonds de moyenne en 23 minutes de jeu. Cette saison, il sera amené à être l’une des principales rotations dans la raquette des hommes de Willie Green, derrière le duo Williamson/Valanciunas.