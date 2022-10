L’expérience de CJ McCollum et Larry Nance Jr. précieuse pour les jeunes Pelicans

Arrivés ensemble à New Orleans en provenance de Portland en février dernier, Larry Nance Jr. et CJ McCollum se sont très bien intégrés dans leur nouvelle équipe.

Qualifiés en playoffs après une deuxième partie de saison renversante, les Pelicans ont réussi à trouver la bonne formule pour construire l’avenir, en intégrant dans leur effectif, talentueux mais jeune et inexpérimenté, deux « vétérans » du circuit, habitués aux playoffs et en mesure de contribuer sur le parquet par un volume de jeu conséquent.

En fait, de l’avis de Larry Nance Jr, cette équipe de New Orleans est une version améliorée de la jeune escouade des Lakers au sein de laquelle il a débuté sa carrière, avec Brandon Ingram dont il est à nouveau le coéquipier, Lonzo Ball, Jordan Clarkson, Kyle Kuzma, Julius Randle ou encore D’Angelo Russell.

« À Los Angeles, on était largués, sans vétérans, sans leadership »

Pourquoi « améliorée » ? Car à la différence des Angelinos entre 2015 et 2018, ces jeunes talents des Pelicans sont maintenant guidés par des vétérans. Et ça fait toute la différence.

« Je n’avais pas côtoyé un groupe aussi talentueux depuis notre fameux groupe à Los Angeles. Mais ici, il y a les vétérans pour entourer les jeunes. […] À Los Angeles, on était largués, sans vétérans, sans leadership. On avait du talent mais on ne savait pas comment l’exploiter. Cette équipe [des Pelicans] sait comment l’exploiter » a ainsi déclaré l’ailier-fort de 29 ans.

Les plus jeunes confirment. « Ils ont eu un impact important sur nous. » confiait alors Jaxson Hayes. « Deux vétérans avec des gros CV. Larry a joué les Finals [en 2018, avec Cleveland], CJ est le président de l’association des joueurs. Ils nous apprennent des choses, et pas seulement sur le basket, aussi sur la manière de se comporter comme un pro. »

Un professionnalisme aussi remarqué par Zion Williamson : « Après qu’on a gagné ce gros match à Phoenix [le Game 2 du premier tour des playoffs], notre première réaction était de célébrer. CJ a calmé nos ardeurs et nous a dit de filer au vestiaire, car on avait encore du boulot à abattre. Je respecte beaucoup cette mentalité. »