À 36 ans, Goran Dragic est toujours affamé de victoires

Pour Goran Dragic, cette action reste son « cauchemar ». Un soir de janvier 2010, sur le parquet des Suns, Derrick Rose part en contre-attaque et décide de signer l’un de ses plus beaux dunks en carrière : un poster surpuissant, à deux mains, sur la tête du Slovène.

« C’est drôle car c’est la seule fois qu’on m’a dunké dessus dans toute ma carrière NBA. Ça va, j’en ai même parlé à Derrick. On était ensemble à Zagreb pour une campagne Adidas et je suis allé lui dire : ‘Il fallait que tu le fasses comme ça ?’ Mais vous savez, j’étais jeune. C’était quand, en 2010, 2011 ? C’était ma deuxième année dans la ligue », raconte aujourd’hui le vétéran de 36 ans.

Plus d’une décennie après ce traumatisme de jeunesse, Goran Dragic s’apprête à porter le même maillot que le MVP 2011, celui des Bulls. Le frèle meneur de ses débuts aux Suns, devenu All-Star en 2018, a bien grandi depuis. « Avec Goran, il s’agit davantage d’ajouter de l’expérience. Un gars qui a toujours faim et qui court après la victoire », décrit en quelques mots le vice-président de la franchise, Arturas Karnisovas, qui avait déjà tenté de le signer l’an passé.

Toujours passionné

« C’est simple : chaque athlète, chaque basketteur veut gagner un titre, et c’est la même chose pour moi. J’en ai déjà été proche avec Miami. Malheureusement, je me suis blessé lors des finales NBA et je n’arrive toujours pas à dormir parce que je veux y retourner. J’ai toujours cette faim et je me sens bien. Je me sens en bonne santé. J’ai 36 ans. Je ne suis plus le plus jeune, mais j’ai toujours cette passion et c’est le plus important », assure le meneur, joueur le plus âgé et expérimenté de l’équipe devant DeMar DeRozan.

Celui-ci, après ses belles années avec le Heat marquées par cette finale en 2020 face aux Lakers, a perdu de sa superbe la saison passée avec de courtes expériences avec les Raptors, puis avec les Nets. Encore capable de montrer de belles choses en playoffs, il reste toutefois un joueur de valeur. Son recrutement est d’autant plus important que Lonzo Ball semble encore loin d’être opérationnel.

À voir s’il peut récupérer la place de titulaire, au détriment d’Alex Caruso, Coby White ou Ayo Dosunmu. « Ce gars s’est fait exploser le genou en finale et est revenu trois matchs après pour essayer de jouer. Donc vous n’avez pas à vous inquiéter de la dureté avec lui », remarque le premier de ses concurrents cités, qui jouait aux Lakers lors de cette finale 2020. Alex Caruso apprécie cette signature, estimant qu’il s’agit d’une « nouvelle arme à ajouter à notre effectif. Je suis heureux d’être son coéquipier et de ne pas jouer contre lui. »

« J’ai toujours été un admirateur de Goran. C’est quelqu’un d’incroyable, qui a faim de victoires et qui fera tout ce qu’il faut sur le terrain pour avoir un impact sur le groupe. Que ce soit par son leadership ou sa façon de jouer, que ce soit avec le ballon ou sans, tout au long de sa carrière, il a été fier de gagner et de se battre », termine leur coach Billy Donovan.