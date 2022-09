Les Warriors très prudents avec Klay Thompson

Les Japonais ne verront pas Klay Thompson en tenue. Alors qu’on l’a vu jeudi défier un célèbre sumo, le shooteur des Warriors est laissé au repos pour les deux rencontres face aux Wizards. Pourquoi ? Parce que les Warriors n’ont eu que trois entraînements à San Francisco, et que ça ne sert à rien de le faire jouer aussi tôt dans la présaison.

« Après deux ans d’arrêt à cause de blessures, c’est vraiment unique de jouer un match après trois séances et demie. On est donc simplement prudents, et on essaie d’agir intelligemment » a déclaré Steve Kerr après la victoire de ses joueurs face à Washington.

Pour le coach et le staff, Klay Thompson doit monter en puissance, puisqu’il faut rappeler que c’est son premier « training camp » depuis 2018 ! « On se sent plus à l’aise à l’idée de lui donner un peu plus de temps pour monter en puissance. Il n’est pas tout à fait prêt à jouer à ce stade, comme nous n’en sommes qu’au tout début du camp. Nous voulons juste nous assurer qu’il a une bonne montée en puissance avant de jouer des matchs. »

De retour du Japon, les Warriors enchaîneront avec une semaine d’entraînements, sans le moindre match.